“Google wil andere bedrijven advertenties laten verkopen op YouTube”

Europese Centrale Bank gaat rente voor het eerst sinds 2011 verhogen: “Al bij al een mager beestje”

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de depositorente in juli voor het eerst sinds 2011 weer gaan verhogen. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie in de eurozone beteugelen, is bekendgemaakt bij het rentebesluit in Amsterdam. Onze financiële expert Paul D’Hoore noemt in HLN LIVE de ingreep “een mager beestje”. Volgens hem zal het hypotheekleningen duurder maken, maar weinig impact hebben op de rente van het spaarboekje of op de prijzen in de winkel.

9 juni