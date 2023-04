Google-moeder Alphabet verrast met kwartaalcijfers

Beloning van Goog­le-top­man 808 keer hoger dan die van werknemer

Sundar Pichai, de topman van Google-moeder Alphabet, heeft vorig jaar in totaal 226 miljoen dollar (ongeveer 204 miljoen euro) aan beloningen ontvangen voor zijn werk. Dat valt te lezen in een verklaring gericht aan de aandeelhouders. Daarmee ontving hij 808 keer meer loon dan een Alphabet-werknemer doorsnee krijgt, en is hij een van de best betaalde topmannen van het afgelopen jaar.