Google gaat toch geen bankrekeningen aanbieden via Google Pay

Voor het eerst meer contactlo­ze dan traditione­le Bancontact-betalingen

30 september In augustus is er voor het eerst meer contactloos betaald in Belgische winkels dan op de traditionele manier. Dat zegt de Bancontact Payconiq Company, het bedrijf dat betaaldiensten aanbiedt in ons land. Ook met de smartphone is er gevoelig meer betaald.