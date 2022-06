Goedkopere elektriciteit en gas in de zomer? Niet dit jaar: prijzen pieken naar hoogste niveau sinds begin maart

De prijzen voor zowel elektriciteit als aardgas in ons land staan op het hoogste peil sinds begin maart, ook al is de zomer officieel in het land. Er is weinig wind en in het zuiden van Europa is er veel vraag naar stroom om de airco’s draaiende te houden. “Dat maakt dat behoorlijk moet worden bijgestookt in de avond- en ochtendpieken. En daar regeert de kost van de laatste en dus duurste megawatt, en dat is gas”, legt Matthias Detremmerie uit, trader bij energieleverancier Elindus.