Gezinnen sparen minder dan tijdens lockdowns

In het derde kwartaal van afgelopen jaar zakte de spaarquote van de gezinnen - hoeveel procent ze van hun beschikbaar inkomen sparen - naar 13,5 procent. Ter vergelijking: in volle coronacrisis in het tweede kwartaal 2020 was dat bijna 26 procent, in het tweede kwartaal 2021 was dat 18,3 procent.