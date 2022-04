Gentse Volvo-fabriek kan duizenden auto’s niet bouwen door bevoorradingsproblemen

"De precieze impact van de bevoorradingsproblemen kunnen we niet kwantificeren", klinkt het bij de Zweedse autobouwer. "Maar het is wel zo dat de productie in al onze fabrieken wereldwijd momenteel verstoord is door tekorten in de halfgeleidersector en daaruit voortvloeiend ook leveringsproblemen met andere onderdelen."

In Gent vertalen de problemen zich in een zeventigtal werkloosheidsshiften sinds begin dit jaar. Dat betekent concreet dat enkele duizenden bestelde wagens niet gebouwd zijn. De huidige bevoorradingsproblemen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de coronalockdown die momenteel van kracht is in Shanghai.