Gentse start-up Just Russel wil met steun grote internetondernemers Europa veroveren

Antwerpen is beste grote Europese stad voor investeer­ders volgens Financial Times

Antwerpen is de beste Europese stad tot 2 miljoen inwoners voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dat besluit de Britse krant Financial Times in zijn 'Regions of the Future 2022/23'-rankings. In vier van de zes categorieën voor 'grote steden' haalt de stad de top 10.

17 februari