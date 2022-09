Gentse foodboxleverancier Mealhero failliet, klanten weten van niets

EU-kop­stuk Charles Michel naar Qatar om te praten over gasleverin­gen

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, gaat deze week naar Qatar om te praten over gasleveringen aan Europa en over de Europese energiecrisis. Dat meldde een overheidsfunctionaris in Qatar. Naar verwachting brengt Michel dinsdag een bezoek aan Qatar.

4 september