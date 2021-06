Gents biotechnologiebedrijf Biotalys trekt naar Brusselse beurs

Belgische bedrijven willen plots weg van de beurs: wat is er aan de hand? En kan je daar als belegger geld mee verdienen? Pascal Paepen licht toe

28 april Almaar meer bedrijven willen af van hun notering op de Brusselse beurs. Op korte tijd waren er maar liefst drie pogingen om een Belgisch bedrijf van de beurs te halen. Onze geldexpert Pascal Paepen zoekt uit waarom dat gebeurt én of die ontwikkeling goed of slecht is voor Belgische beleggers. “Het is geen toeval dat dit net nu gebeurt.”