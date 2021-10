Gemiddeld inkomen van de Belg stijgt boven de 19.000 euro

Jaren geleden dat olie nog zo duur was

25 oktober De olieprijzen blijven stijgen, en hebben vandaag het hoogste niveau in jaren bereikt. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent (159 liter) - belangrijk voor onze contreien - wordt 69 cent duurder en kost nu 86,22 dollar. Het is meer dan drie jaar geleden dat Brentolie nog zo duur was.