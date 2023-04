“Gelukkig hebben we het voorstel van de leverancier niet gevolgd”: betaalden we maandenlang te veel voor onze energie?

Zeker 15 procent van tankstati­ons in Frankrijk kampt met tekorten door protesten tegen pensioen­her­vor­ming

Meer dan 15 procent van de tankstations in Frankrijk kampt maandag met tekorten aan benzine of diesel. De tekorten zijn het grootst in het westen van het land. Dat meldt het Franse persagentschap AFP maandag. De tekorten zijn het gevolg van de protesten in Frankrijk tegen de pensioenhervorming in het land. Ook het luchtverkeer ondervindt hinder.