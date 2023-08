Gehypete afvalmiddelen als Ozempic doen Deense economie floreren: “Nooit eerder meegemaakt”

Roebel in vrije val: Russische munt verloor dit jaar al kwart van zijn waarde

De Russische roebel blijft maar in waarde dalen en zit intussen op zijn laagste punt in 16 maanden. Alleen in de eerste weken na de invasie in Oekraïne, eind februari vorig jaar, was hij nog minder waard dan nu. Voor 1 euro moet je vandaag meer dan 110 roebel op tafel leggen.