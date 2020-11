Geen volk? Geen huur betalen: winkeluitbater krijgt gelijk in geschil met verhuurder

Moeten we meer rekening houden met onze zilveren generatie? “50-plus­sers zijn goed voor kwart van onze economie”

12 november We zien vergrijzing vaak als een zware kost voor de samenleving door de oplopende pensioen- en gezondheidsfactuur. Maar volgens onze geldexperte Véronique Goossens zijn ze net een erg belangrijke economische speler. “De zilveren economie is in België maar liefst 109 miljard euro waard en ze zal alleen nog maar aan belang winnen de komende jaren.” En dat is volgens Goossens iets waar we beter nu al rekening mee houden.