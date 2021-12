Geen bonus in 2020 voor een op drie Belgische topmanagers

In coronajaar 2020 zagen vooral de kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven de lonen dalen: van gemiddeld 488.000 naar 423.000 euro voor de bedrijven in de Bel Mid-index, en van 477.000 naar 426.000 euro in de Bel Small-index. In de Bel20, de index van de grootste 20 Belgische beurskleppers, was er wel een lichte toename van 700.000 naar 713.000 euro.