Gasverbruik in ons land bijna 20 procent lager

Rentelas­ten op federale schuld zullen volgend jaar voor eerst in lange tijd stijgen

De nieuwe en hogere interestvoeten hebben het Federaal Agentschap van de Schuld zijn verwachtingen op enkele maanden tijd danig doen bijstellen. Het ziet er nu naar uit dat de rentelasten op de federale schuld al in 2023 voor het eerst in lange tijd weer zullen stijgen. Dat heeft het agentschap maandag te kennen gegeven bij de presentatie van zijn jaarverslag 2021. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) ziet in de stijgende rentelasten een extra argument om de structurele uitdagingen van ons land aan te pakken.

27 juni