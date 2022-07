Gasprijs stijgt tot hoogste niveau sinds begin maart

Philips heeft last van Chinese lockdowns en wordt negatiever

Medisch technologiebedrijf Philips heeft minder verkocht in het tweede kwartaal. De onderneming had veel last van de lockdowns in China, maar ook van leveringsproblemen van onderdelen en materialen. Door die tegenwind wordt Philips ook negatiever over heel dit jaar. De vergelijkbare omzet neemt tot 3 procent toe, verwacht het bedrijf. Eerder was dat tussen de 3 en 5 procent.

