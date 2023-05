Gasprijs duikt voor het eerst sinds juni 2021 onder 30 euro per megawattuur

De gasprijs zit nu mijlenver verwijderd van het historische record van 345 euro per megawattuur in augustus 2022. Toen schoot de gasprijs omhoog door de onzekerheid of de gasvoorraden in Europa wel voldoende konden worden aangevuld voor de winterperiode, doordat Rusland de gastoevoer aan Europa bijna volledig had afgesloten. Maar tegelijkertijd is gas wel nog altijd duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne: in 2020 schommelde de gasprijs rond 15 euro per megawattuur.