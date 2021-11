Gas in Europa weer duurder nu Rusland gasleveringen nog niet verhoogt

BMW trekt werkweek personeel Oost- en West-Duits­land gelijk

Autoconcern BMW verkort de werkweek van zijn personeel in het voormalige Oost-Duitsland van 38 uur naar 35 uur per week. Daarmee duurt deze voor het eerst sinds de val van de muur dertig jaar geleden en de Duitse hereniging even lang als die van BMW-medewerkers in de fabrieken in het voormalige West-Duitsland.

5 november