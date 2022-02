Gas- en olieprijs explodeert, beurzen kelderen. Zo gaat u invasie in uw portefeuille voelen

De olie- en gasprijzen zijn fors gestegen na de Russische invasie in Oekraïne, die onrust veroorzaakt op de wereldwijde financiële markten. De prijs van goud, dat in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, zat dan ook flink in de lift. De Aziatische aandelenbeurzen gingen dan weer hard onderuit. Net als risicovolle beleggingen zoals de cryptomunten bitcoin en ethereum.

De prijs van gas is donderdag met meer dan 40 procent omhooggeschoten op de toonaangevende Amsterdamse beurs nadat Rusland de aanval had ingezet op buurland Oekraïne. De prijs voor een megawattuur gas stond een half uur na de opening van de handel op 115 euro. Gisteren sloot de handel nog op een prijs van 87,45 euro.

Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland viel het buurland donderdagochtend binnen en dat kan het land op sancties komen te staan. Mogelijk wordt daarbij ook de olie- en gasindustrie aangepakt omdat het land daar veel geld aan verdient. Europa is voor meer dan een derde van zijn aardgas afhankelijk van Rusland.

Meer dan 100 dollar

De vrees dat door het conflict ook de Russische olieleveringen geraakt zullen worden door mogelijke sancties stuwde de prijs voor Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, met dik 5 procent naar 102 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds 2004 dat voor Brentolie meer dan 100 dollar per vat moet worden betaald. Een vat Amerikaanse olie werd ook 5 procent duurder op 96,86 dollar.

Rusland behoort tot de grootste olieleveranciers ter wereld. Als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou zouden de olieleveringen verstoord kunnen raken. Ook is Rusland een zeer belangrijke gasleverancier. De Amerikaanse president Joe Biden liet al weten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen afrekenen met Rusland vanwege de "nodeloze agressie" tegen Oekraïne en "verdere consequenties" voor Rusland bekend zullen maken.

Ook op metaalprijzen had de inval forse invloed. Aluminium was op de Londense beurs voor metalen nog nooit zo duur als donderdagochtend. De goudprijs bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar. Het edelmetaal werd 1,8 procent duurder op 1.944,70 dollar per troy ounce, of 31,1 gram. Ook andere edelmetalen als zilver en platinum werden duurder. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte 8,5 procent in waarde tot zo'n 34.400 dollar. Ethereum kelderde 12 procent tot zo'n 2.300 dollar.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder.

Beurzen kelderen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag hard onderuit. Beleggers deden hun aandelen van de hand en zochten veiligere havens op zoals bijvoorbeeld goud in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, sloot de Nikkei 1,8 procent lager op 25.970,82 punten. De Japanse oliebedrijven profiteerden van de sterke stijging van de olieprijzen. Olieproducent Inpex dikte 6 procent aan. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 3 procent kwijt en de All Ordinaries in Sydney zakte 3 procent. De Kospi in Seoel verloor 2,7 procent en de beurs in Shanghai daalde 1,5 procent.

Het nieuws dat Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen zorgt voor onrust op de wereldwijde financiële markten. Zo wijzen de Amerikaanse futures eveneens op een fors lagere opening op Wall Street. Beleggers gooien hun aandelen in de uitverkoop en lijken op zoek te gaan naar veilige havens zoals bijvoorbeeld goud. De prijs van het edelmetaal bereikte al het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Ook beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich op voor een flinke koersval.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af een verlies van 3,5 procent. De hoofdindex dreigt daarmee voor het eerst sinds 20 mei vorig jaar onder de 700 punten te zakken. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters met forse verliezen openen.

De handel op de aandelenbeurs in Moskou werd donderdag opgeschort. De Russische roebel zakte tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de dollar voordat de handel werd stilgelegd. De handel werd om 8.00 uur onze tijd hervat.

De Bel20 opende met meer dan 3 procent verlies.

Ook voedselprijzen stijgen

Door de sterk opgelopen prijzen van gewassen als tarwe en palmolie neemt de vrees toe dat ook voeding nog sneller duurder zal worden. Die bezorgdheid werd alleen maar groter nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen. Die landen zijn belangrijke leveranciers van granen en eetbare oliën.

Oekraïne en Rusland zijn bijvoorbeeld goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde handel in tarwe en voor een vijfde van de verkoop van maïs. Verder zijn de landen goed voor 80 procent van de wereldwijde export van zonnebloemolie. De crisis heeft de tarweprijs naar het hoogste niveau sinds 2012 gestuwd. Ook mais en sojabonen werden duurder. De prijs van palmolie steeg tot recordhoogte.

De inflatievooruitzichten worden nog verergerd door de stijgende kosten van meststoffen. De markt voelt nu al de druk van de verminderde kaliumleveringen uit Wit-Rusland na de sancties van de Verenigde Staten. Elke vermindering van de export van voedingsstoffen uit Rusland zal de prijsdruk verder opvoeren. Als boeren minder meststoffen gaan gebruiken, kan dit leiden tot minder oogsten wat de voedselprijzen verder onder druk kan zetten.

Dit alles zou kunnen leiden tot hogere prijzen in de supermarkten, omdat de productie van alles, van pasta tot chocolade, duurder wordt. Volgens Rabobank-analisten is de Russisch-Oekraïense crisis een grote zorg voor plantaardige olie, tarwe en maïs. Volgens de bank is al van het begin van dit jaar sprake van lage voorraden in veel landbouwgrondstoffen. Rabobank denkt wel dat prijsstijging in de schappen van de supermarkten kleiner zullen zijn, aangezien de grondstoffenprijzen slechts een relatief klein deel uitmaken van de prijzen van de eindproducten.