GameStop weer smaakmaker op Wall Street, ook AMC knalt omhoog

Het aandeel van gamewinkel GameStop was ook vrijdag de smaakmaker op Wall Street. Het aandeel won twee derde aan waarde nadat het via bepaalde apps weer mogelijk was om in het bedrijf te beleggen. Datzelfde gold voor de aandelen van bioscoopketen AMC Entertainment. Het beurssentiment in New York was negatief.