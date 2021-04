GameStop na recente beursgekte op zoek naar nieuwe topman

De wisseling aan de top zou de grootste opschudding zijn bij GameStop sinds de activistische belegger Ryan Cohen in januari bij het bedrijf kwam. Cohen neemt evenwel niet de dagelijkse leiding in handen. Onlangs werd uit een voordracht bekend dat Cohen bij GameStop de rol van voorzitter op zich zal nemen.

Door de recente beursgekte is het aandeel momenteel bijna 4000 procent meer waard dan een jaar geleden. Het nieuws over de zoektocht naar een nieuwe topman, viel bij beleggers evenwel niet in goede aarde. GameStop leverde maandag op de beurs bijna 11 procent in. GameStop zelf weigerde commentaar te geven op het bericht.