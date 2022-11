G7 roept olielanden op om meer te produceren

VS beschuldi­gen Chinese inlichtin­gen­of­fi­cie­ren van omkoping: “Ze wilden gevoelige info over Huawei in handen krijgen”

De Verenigde Staten beschuldigen twee Chinese inlichtingenofficieren van omkoping. Door met geld te zwaaien, hoopten ze naar verluidt gevoelige voorkennis in handen te krijgen over een strafzaak tegen het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei. Wat ze niet wisten, was dat de ambtenaar in kwestie eigenlijk als dubbelagent voor de FBI werkte.

25 oktober