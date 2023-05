Franse zakenkrant ‘La Tribune’ verkocht aan scheepvaartmiljardair Rodolphe Saadé

Mark Coucke breidt imperium uit met luxehotel aan Costa del Sol

De keten van luxehotels OKU, die voor de helft van ondernemer Marc Coucke is, opent volgend jaar een nieuw hotel in Spanje, aan de Costa del Sol. Dat schrijft ‘De Tijd’. De keten OKU bezit ook al twee andere hotels, op het Spaanse Ibiza en op het eiland Kos in Griekenland.