Franse overheid bezorgd over buitenlandse overname Carrefour

Wintersol­den “in mineur” gestart: “Laat mensen opnieuw per twee shoppen”

10 januari Op de eerste zaterdag van de wintersolden was het redelijk druk, maar toch zijn de koopjes "in mineur" gestart. Dat heeft het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vandaag gemeld. De ondernemersorganisatie pleit er opnieuw voor om mensen uit dezelfde bubbel per twee te laten shoppen. "Handelaars kunnen zich geen nieuw fiasco veroorloven zoals in augustus. Dit is voor velen de laatste kans", klinkt het.