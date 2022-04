Franse economie stagneerde in eerste kwartaal door oorlog in Oekraïne

Nederland­se inflatie op 11,2 procent in april

De inflatie in Nederland is in april wat minder sterk gestegen dan de maand voordien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt de inflatie deze maand op 11,2 procent. In maart gingen de prijzen van consumptiegoederen bij onze noorderburen nog met 11,7 procent omhoog.

