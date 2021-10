Franse auto-industrie vreest voor 100.000 jobs door overgang naar elektrisch rijden

Chatel deed zijn uitspraken tijdens een conferentie van de autobranche. Daar rekende hij voor dat het veel goedkoper is om een auto in Spanje of Oost-Europa in elkaar te laten zetten dan in Frankrijk. Renault-topman Luca de Meo onderschrijft die analyse. De arbeidskosten in Frankrijk liggen 30 procent boven het gemiddelde in de Europese Unie en productiekosten liggen daardoor een vijfde hoger dan het Europees gemiddelde, stelt de Italiaan. Renault wil daarom in de komende jaren stoppen met de productie van auto’s in een fabriek net buiten Parijs.