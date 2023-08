Franse airco's duwen stroomprijs omhoog, ook in België

Al 1.881 klachten over plaatsen waar niet elektro­nisch betaald kan worden

In 2022 ontving de FOD Economie 1.347 meldingen over handelaars of verenigingen die geen elektronisch betaalmiddel aanboden. In 2023 zijn er ook al 534 dergelijke meldingen binnengekomen. In totaal dus 1.881 klachten. Dat schrijft ‘Het Belang van Limburg’ maandag.