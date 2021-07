Frans gerecht voert onderzoek naar moederbedrijf Fnac en Vanden Borre wegens witwassen

Fnac Darty, de elektronicagroep bij ons bekend met winkelketens Fnac en Vanden Borre is in Frankrijk onderwerp van een gerechtelijk onderzoek wegens witwassen en bendevorming. Dat bracht de Franse nieuwssite Mediapart aan het licht. Sinds 2014 zou het bedrijf in enkele Franse vestigingen minstens anderhalf miljoen euro illegale cashtransacties hebben ontvangen. Op 3 juni voerde het gerecht vijf huiszoekingen uit.

Om het witwassen van misdaadgeld tegen te gaan, gelden in Frankrijk sinds 2015 limieten voor cashbetalingen in winkels. De limieten liggen er bovendien lager dan in ons land. Particuliere en professionele klanten mogen er tot 1.000 euro contant betalen, in België ligt die grens op 3.000 euro. Buitenlandse particulieren mogen er dan weer tot 15.000 euro cash geld uitgeven in één keer.

Het Franse gerecht onderzoekt nu enkele transacties die volgens Mediapart opliepen tot 47.000 euro cash. In de regio rond Parijs zouden zo’n 15 winkels een “goed georganiseerd” systeem hebben opgezet om de limieten te omzeilen en de contante betalingen te verbergen. Mediapart citeert enkele winkelmedewerkers die beschrijven hoe “mannen een winkel binnenkwamen met plastic zakken of een sporttas gevuld met contant geld”. Dat geld zou volgens de geciteerde bronnen vervolgens in de kassa van de winkel of de kluis van de winkelmanager gedeponeerd zijn, klinkt het nog.

In een mededeling aan het Franse persbureau AFP bevestigt Fnac Darty het onderzoek. Het bedrijf zegt de procureur van Parijs zelf te hebben verwittigd over ‘mogelijke onregelmatigheden’ die werden vastgesteld. “Tot op heden lijkt het erop dat de feiten beperkt blijven tot bepaalde operaties die in een beperkt aantal Dartywinkels hebben plaatsgevonden”, aldus de groep.

In minstens vijf winkels in de regio Parijs zou een huiszoeking zijn uitgevoerd, en vijf personen zouden inmiddels zijn ontslagen. Het gaat daarbij om vier winkeldirecteurs en een verkoopverantwoordelijke.