Forse kritiek op gedwongen pensioen Michel Wuyts en Frank Raes: “VRT vindt dat je netto een last bent. Spijtig”

Charles Michel waarschuwt Londen: “EU is bereid alle middelen in te zetten in brexitkwes­tie”

9 juni Wie nog dacht dat de berichten over oplopende brexitspanningen tussen Brussel en Londen overdreven waren, is eraan voor de moeite. “De Europese Unie is bereid alle middelen in te zetten om haar belangen en de integriteit van de Europese interne markt te beschermen”, waarschuwt Raadsvoorzitter Charles Michel vandaag.