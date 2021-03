Forse daling olieprijzen door zorgen over vraag en vaccinaties

Wat is outplace­ment en wie heeft er recht op?

17 maart Als je je werk verliest kan je overvallen worden door onzekerheid. Want hoe schrijf je alweer een goed cv? Waar moet je beginnen te solliciteren? Wil je eigenlijk weer een soortgelijke functie? Om je een antwoord te bieden op deze en andere vragen, is outplacement in het leven geroepen. Jobat.be legt uit of jij daar recht op hebt.