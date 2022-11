Fors meer winst voor de grootste bedrijven in België, maar donkere wolken boven de economie

België en de rest van de eurozone komen in recessie terecht, verwacht Europese Commissie

De Europese Unie, de eurozone en de meeste lidstaten zullen tijdens het laatste kwartaal van dit jaar in een recessie terechtkomen. Dat verwacht de Europese Commissie, zo schrijft ze vrijdag in haar nieuwe economische groeivooruitzichten. Desondanks zou de economische groei in de eurozone over heel 2022 nog 3,2 procent bedragen, om in 2023 weliswaar terug te vallen tot 0,3 procent. Wat België betreft, voorspelt de Commissie een economische groei van 2,8 procent dit jaar en 0,2 procent volgend jaar. De inflatie zou dit jaar pieken op 10,4 procent, en volgend jaar dalen naar 6,2 procent.

