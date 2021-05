Fornieri behoudt zetel in raad van bestuur Mithra

Fornieri zette begin februari voor "maximaal een jaar" een stap opzij omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar zijn mogelijke betrokkenheid in de Nethys-zaak. Leon Van Rompay werd aangesteld als CEO ad interim. In april werd Fornieri bovendien aangeklaagd voor handel met voorkennis. Het ging daarbij om dubieuze aankopen van Mithra-aandelen in de periode eind 2018-2019.