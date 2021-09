Ford legt productie van Fiesta in Duitsland twee weken stil wegens chiptekort

Miljardair John Paulson: “Cryptomun­ten zijn een bubbel. Ze gaan naar 0 euro”

31 augustus Miljardair John Paulson, een van de weinige investeerders die erin slaagden miljarden te verdienen door de kredietcrisis in 2008 te voorspellen, is geen fan van cryptomunten. “Ze zijn een zeepbel”, zegt hij in een interview met Bloomberg TV. “Ze gaan naar 0 euro.” Paulson heeft het meer voor goud, dat volgens hem fors aan waarde kan winnen.