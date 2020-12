Foodmaker ging bijna kopje-onder, maar ambities blijven groot: "Volgend jaar verkopen wij meer dan McDonald's"

Ook dat nog. Zijn Porsche aan de fabriekspoort is bedolven onder de duivenpoep. Een aandenken aan het kakjaar 2020 met een autowrap, gemaakt door Jeroom: naast geestig jurylid ook creatief brein bij Foodmaker. Binnen staat een ander aandenken: de Mercuriusprijs, de bekroning van handelsfederatie Comeos deze maand voor het bedrijf dat het innovatiefst de coronacrisis tackelde. Want Darwin voorspelde al dat wie zich het best aan veranderende omstandigheden aanpast, als winnaar uit de strijd komt. Die evolutietheorie heeft Foodmaker 'Vedge Bags' gebracht: boxen met verse groentemaaltijden die klanten in België en Nederland online bestellen. 'Rescue-kit. Een doos met daarin alle maaltijden die je nodig hebt voor een dag', zo las CEO Lieven Vanlommel in maart in het rode schriftje waarin hij al jaren ideeën krabbelt. "Corona trof ons hard. Van onze omzet (jaarlijks 50 miljoen euro, red.) bleef 10% over. Klanten kwamen niet meer naar restaurants: -30%. Luchtvaartmaatschappijen serveerden onze maaltijden niet meer: -30%. Telewerkers aten niet op het bedrijf en veel saladebars bleven dicht in de supermarkten: nog eens 20% eraf. Waanzin. Het voelde alsof mijn huis was ingestort en ik naar de kelder was gezakt én daar het dak op mijn hoofd kreeg."