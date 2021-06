FlixBus wil verder groeien na financieringsronde van 650 miljoen euro

Red­dit-aandelen GameStop en AMC winnen weer flink op Wall Street

1 juni Aandelen van gamewinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC hebben dinsdag weer flink aan waarde gewonnen op de beurzen in New York. Het lijkt er daardoor op dat particuliere beleggers weer hebben toegeslagen in wat eerder dit jaar bekend werd als de Reddit-rally, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar aanzetten om massaal bepaalde stukken op te kopen. Verder was er op Wall Street sprake van kleine koersuitslagen. De markt probeerde nieuwe cijfers over de Amerikaanse industrie op waarde te schatten.