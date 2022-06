Flitsbezorger Gorillas neemt fors gas terug in België: “Te kleine en complexe markt in ons land”

Na om en bij een jaar actief te zijn in ons land heeft flitsbezorger Gorillas beslist om haar activiteiten drastisch te verminderen. Dat blijkt uit een interne mail van de directie aan de medewerkers en werd bevestigd aan onze redactie. Gorillas is in ons land alleen beschikbaar in Brussel en Antwerpen.

Gorillas wilde de markt veroveren als flitsbezorger, en beloofde boodschappen aan huis te leveren in minder dan 10 minuten, voor een minimale leverkost. Het concept blijkt nu onvoldoende levensvatbaar in ons land. Enkele weken geleden heeft het internetbedrijf al de helft van het personeel in zijn hoofdkwartier ontslagen. Nu kondigt het bedrijf aan dat het vanaf 13 juni enkele vestigingen sluit. Wél zou Gorillas voorlopig open blijven in Antwerpen en Brussel.

Lees ook Flitsbezorger Gorillas overweegt zich terug te trekken uit Belgische markt

Over het lot van de medewerkers is nog veel onduidelijkheid. In de interne mail zegt Gorillas dat het in overleg met de vakbonden werkt aan een sociaal plan.

Gorillas zegt voortaan te willen focussen op vijf belangrijke markten: moederland Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten. In die markten draait het internetbedrijf 90 procent van zijn omzet.

Snijden in kosten

Gorillas vermindert haar activiteiten in België om te kunnen snijden in de kosten, zegt retailexpert Jurgen Snoeck. “Het aantal bestellingen moeten groot genoeg zijn om winstgevend te zijn en dat vereist een grote afzetmarkt. In ons land is dat moeilijk gebleken omdat onze steden relatief klein zijn in vergelijking met grote metropolen in het buitenland. Gorillas maakt dus een keuze voor landen waar het wél grote volumes kan draaien.”

Een andere retailexpert, Gino van Ossel, wijst ook op de financieringsproblemen waarmee jonge technologiebedrijven te kampen hebben: “Gorillas was op dit moment veel geld aan het verbranden om hun model van vliegensvlugge bestellingen in verschillende wereldsteden erdoor te duwen. Het bedrijf heeft voortdurend nieuw geld nodig om de groei te kunnen financieren. Maar dat is de laatste tijd veel moeilijker geworden omdat alle technologieaandelen op de beurs stevige tikken hebben gekregen. Investeerders willen minder risico’s willen nemen waardoor het geld dat Gorillas nu ophaalt - als ze het nog vinden - veel duurder is geworden.”

Dat Gorillas van alle landen waar het actief is uitgerekend in België gas terugneemt, komt volgens Van Ossel omdat de groeibelofte bij ons minder groot is: “Gorillas kwam wel van de grond in steden als Brussel en Antwerpen, maar België is als land een kleine en complexe markt met twee taalgemeenschappen. Andere landen zoals Nederland zijn voor het bedrijf veel dankbaarder omdat die markt homogener is en er daar veel meer digitaal wordt gekocht”.

Het is ook niet zeker of andere spelers de Belgische markt gaan overnemen: “Er zijn nog een aantal spelers actief op onze markt, maar het probleem is dat door de beslissing van Gorillas almaar meer investeerders zich gaan afvragen of een flitsbezorgingsbedrijf wel rendabel kan zijn”, besluit Van Ossel.