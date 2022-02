Flinke verliezen verwacht op Europese beurzen door rentevrees

“Je bent jong en je wilt... beleggen”: Cédric Proost (22) legt uit hoe hij succesvol eerste stappen op de beurs zette

Wat als... de kosten voor je spaarrekening groter zijn dan de intrest erop? “Zet mijn rekening maar meteen stop”, was student Cédric Proost (22) als 18-jarige resoluut aan het bankloket. Sindsdien is zijn motto: “Werk voor je geld, en laat je geld vervolgens voor jou werken.” Gebeten door de beursmicrobe preekt hij maar wat graag de passie. In “Je bent jong en je wilt... beleggen” legt de selfmade ervaringsdeskundige leeftijdsgenoten en alle andere geïnteresseerden glashelder uit hoe de eerste stappen in de beleggingswereld te zetten. “Je eerste aandeel, dat is als je eerste lief.”

