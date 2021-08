Flexibele verloning belangrijker dan ooit om werknemers aan boord te houden

Zowat 43 procent van de bedrijven meent dat loon de voornaamste reden is waarom hun personeel niet van werkgever verandert. De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat heel wat werknemers water bij de wijn gedaan hebben. Meer dan acht op de tien ondernemingen geven aan dat hun personeel tijdens de pandemie extra inspanningen geleverd heeft tegen hetzelfde loon, bijvoorbeeld door bij te springen waar nodig, door meer taken op te nemen of door taken te doen die onder hun opleidingsniveau liggen.