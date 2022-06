“Fiscus viseert miljoenentransacties Ghelamco”

De belastinginspectie valt in het dossier van Elzenwalle over een opbrengst van 33 miljoen euro die naar de Ieperse vennootschap van Gheysens en zijn vrouw ging en waarop volgens de fiscus onterecht geen belastingen werden betaald. De fiscus bedeelde Elzenwalle daarom met een claim van 11,2 miljoen euro, schrijft De Tijd. In januari kreeg de belastinginspectie gelijk van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, maar Elzenwalle ging in beroep. De 33 miljoen had Elzenwalle verkregen door eind 2016 eerst een belang in een Poolse vennootschap, die een wolkenkrabber van 202 meter hoog en met 46 verdiepingen in Warschau zou bouwen, door te schuiven naar een Cypriotische dochter van Ghelamco. Voor die ingebrachte aandelen kreeg Elzenwalle zelf een belang in de Cypriotische dochter, een participatie die dan weer meteen werd doorverkocht aan de Ghelamco Group. Resultaat: een opbrengst van 33 miljoen euro voor Elzenwalle.