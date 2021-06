Fiscus plukt vruchten van economisch herstel

“Eerste fout in de vereenvou­dig­de belasting­brief is al gemeld”: onze fiscaal expert legt uit waarop je moet letten bij je aangifte

30 mei Ook fiscaal is 2020 geen jaar als een ander. En dus is de hulp van fiscaal expert Michel Maus welkom bij het invullen van je belastingbrief. Of bij het nakijken ervan. Want één ding is wél hetzelfde als vorig jaar: als je een vooraf ingevulde belastingaangifte krijgt, kijk je die maar beter heel goed na. Als voorafje overloopt onze geldexpert wat je zeker moet weten over deze belastingaangifte: de valse veiligheid van de vereenvoudigde aangifte, een extra deel om in te vullen en hoe omgaan met die belastingstrop door tijdelijke werkloosheid.