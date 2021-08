Fiscus eist honderden miljoenen van moederbedrijf Delhaize

Leuven Albert Heijn is terug in Leuven, al is het (nog) niet met een winkel: “Maar we schuiven een kratje tussen de deur...”

18 juni De Nederlandse supermarkt Albert Heijn heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug in Leuven maar zet nu toch een nieuwe stap in de universiteitsstad. In juli 2020 ging de thuisleverdienst van start en die wordt nu uitgebreid naar Leuven. Op die manier is AH toch al een beetje terug nadat moederbedrijf Ahold de winkel op het Engels Plein in april 2017 verplicht moest sluiten. En als we de keten mogen geloven zit er in de toekomst nog goed nieuws aan te komen.