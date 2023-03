Financiële waakhond waarschuwt voor valse online leningen

De oplichters doen zich voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars, waarbij ze soms ook namen of logo’s gebruiken van bekende kredietinstellingen, legt de FSMA uit. Ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar consumenten die op een voorstel willen ingaan, krijgen de vraag om eerst aan aantal kosten te betalen (verzekeringspremie, dossierkosten ...).

De 28 frauduleuze kredietverstrekkers die de autoriteit kon identificeren, zijn: Adelan Finances, Akoue, BNC Finance, Cerberus, CK Kredit, CLC Bank, Crédit Belge, Credit Express, Earing Group Ltd, Eerst Krediet, Europa Finanzierung, Fianc Emprunts 24, Fouranexwork, Infilrux Financial, KashSpeed, Kredit Line Ltd, Kymco Krediet Bank, Legal Finance global, Mixatelwort, My Financial Group, Opunilo Financial, Pro-Lening, Rabo Krediet, Roalix-Finance, Snel Lenen, Snelle-lenen, Sokredinet en Volkrediet.