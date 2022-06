Financial Times meldt run op lng-tankers voor komende winter

Door de sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne zijn met name Europese landen op zoek naar alternatieven voor Russisch gas. Volgens onderzoekers van investeringsbank Clarksons Platou Securities stijgen de prijzen voor het charteren van een lng-tanker voor een jaar naar het hoogste niveau in tien jaar, namelijk 120.000 dollar per dag. Dat is ruim 50 procent meer dan een jaar eerder.