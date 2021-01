FedEx in Luik schrapt 671 banen, 50-tal jobs bedreigd bij Brucargo

Het Amerikaanse bedrijf wil in totaal in heel Europa 5.500 à 6.300 banen schrappen bij dochter FedEx Express. Het banenverlies komt er nu FedEx de integratie van het in 2016 overgenomen TNT aan het voltooien is. Het bedrijf op Liege Airport waar in totaal 1.700 mensen werken, zal niet langer een centrale luchthub zijn in Europa.