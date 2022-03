Federal Reserve voert voor eerst in drie jaar renteverhogingen in

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve of Fed, heeft het belangrijkste rentetarief zoals verwacht een kwart procentpunt hoger gezet. Het is de eerste renteverhoging sinds eind 2018, maar er volgen er dit jaar mogelijk nog zes.

Het rentetarief stond sinds maart 2020 op het historisch lage niveau van 0 à 0,25 procent. De Fed liet het zakken om de economie te stimuleren na de uitbraak van de coronapandemie.

Maar de Amerikaanse economie heeft een sterk herstel laten zien van de crisis, met een groei van 5,7 procent in 2021. En intussen is de inflatie aan het stijgen. Ze bereikte in februari 7,9 procent, het hoogste niveau in veertig jaar, en zou over het hele jaar meer dan 4,3 procent bedragen. Daardoor is de Fed, die een inflatie van rond de 2 procent nastreeft, nu genoodzaakt de rente op te krikken. Dat gebeurt in een eerste stap naar een tarief van 0,25 tot 0,50 procent.

Consumptie afremmen versus economische groei

Hogere rentes kunnen de consumptie wat afremmen en zo de druk op de prijzen doen afnemen. De andere kant van de medaille is dat dat weegt op de economische groei. Het is dus zaak een goede balans te vinden.

De Federal Reserve zei woensdag dat hij "anticipeert" dat voortdurende verhogingen "passend zullen zijn" en Fed-baas Jerome Powell heeft beloofd om "wendbaar" te zijn. Er zijn signalen dat bij elke volgende rentevergadering dit jaar - er zijn er nog zes - de rente verder opgekrikt zou kunnen worden. De centrale bankiers mikken in doorsnee op een rentetarief van 1,9 procent eind dit jaar en van 2,8 procent in 2023.

Impact oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne "zal mogelijk extra druk creëren op de stijgende trend van de inflatie en wegen op de economische activiteit", stelde de Fed nog in een persbericht. De verwachte economische groei in de VS dit jaar werd bijgesteld naar 2,8 procent, waar dat eerder 4 procent was. In 2022 zou de groei 2,2 procent bedragen.

De Fed zei voorts dat tijdens de volgende bijeenkomst een begin wordt gemaakt met het inkrimpen van de balans van 8,9 biljoen dollar (8,1 biljoen euro). Details daarover werden niet gegeven. Het opkoopprogramma van waardepapieren dat eerder deze maand werd afgerond, was bedoeld om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

In Europa wordt nog niet meteen een renteverhoging verwacht. Lange tijd werd een verhoging in 2022 uitgesloten, maar die deur staat intussen op een kier. Het zou dan wel eerder aan het einde van het jaar gebeuren, is de verwachting momenteel.

