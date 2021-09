Federal Reserve verlaagt Amerikaanse groeiverwachting

In juni dacht de Fed nog aan een bbp-groei van 7 procent dit jaar, nu gaat de instelling uit van 5,9 procent. De inflatie zou dan weer op 4,2 procent uitkomen, terwijl de centrale bank in juni nog 3,4 procent voorspelde. Volgend jaar zou het prijspeil dan maar met 2,2 procent de hoogte in gaan.

De centrale bank stelt wel vast dat de economie aan het herstellen is. En als het blijft vooruitgaan zoals verwacht, kunnen de stimulusmaatregelen mogelijk binnenkort worden afgebouwd. Het gaat dan om het inkoopprogramma van obligaties en andere waardepapieren, waarmee de Fed de kredietverstrekking aan gezinnen en bedrijven stimuleert. Momenteel gaat het om 120 miljard dollar per maand.

Daarnaast wordt binnen de centrale bank nu gesproken over een mogelijke renteverhoging in 2022. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien. De Fed had vorig jaar de rente juist nog fors verlaagd in de strijd tegen de economische gevolgen van de coronacrisis.