Federaal Planbureau verwacht Vlaams begrotingstekort van 0,5 procent in 2021

Bitcoin stijgt weer tot boven de 50.000 dollar

3 maart De digitale munt bitcoin is woensdag weer tot boven de 50.000 dollar (zo’n 41.500 euro) gestegen. Beleggers stappen weer in de markt voor bitcoins. Vorige week ging 's werelds bekendste cryptomunt nog behoorlijk omlaag door zorgen of de waarde niet te sterk was opgelopen.