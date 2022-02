Federaal kernkabinet zit samen rond arbeidsdeal: “Vierdagenweek springt het meest in het oog”

ONZE OPINIE. Uitbuiting of e-commerce afschaffen? Het is niet het één of het ander. Als het dat wel is, dan etaleer je als politicus de eigen machteloos­heid

Zou Paul Magnette (PS) net als Obelix in de toverdrank zijn gevallen en zich onoverwinnelijk wanen? Na de kernuitstap een e-commerce-uitstap. Daar droomt Magnette van, zo zegt hij in ‘Humo’. “Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden.” Niemand wandelt op zaterdag graag door een stad waar bordjes ‘over te nemen’ in feloranje de verpaupering van het stadscentrum etaleren. Maar e-commerce schrappen kan tellen als wensdroom. Hoe nostalgisch kan je zijn? Hoe reactionair kan je als socialist zijn? Achteruit in plaats van Vooruit.

8 februari