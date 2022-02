Federaal kernkabinet bereikt akkoord over arbeidsdeal

Regering hoopt op arbeids­deal deze week, ook al droomt Magnette van “land zonder e-commerce”

Na een akkoord over de energiefactuur hoopt de federale regering deze week te landen met een arbeidsdeal. Het is te zeggen: met de uitwerking van het akkoord dat ze in oktober al aankondigde, maar dat nog veel losse eindjes bevatte. Vooral in de discussies over de Deliveroo-koeriers en avondarbeid in de e-commerce staan de PS en de liberalen tegenover elkaar, al klinkt er bij beide partijen wel hoop op een akkoord vrijdag. Ondertussen droomt PS-voorzitter Paul Magnette luidop van een land zonder e-commerce, maar dat lijkt meer profilering dan een strijdpunt.

8 februari