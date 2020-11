Federaal begrotingstekort moet dalen tot 17,4 miljard euro tegen einde legislatuur

Door de val van de regering-Michel en de aanslepende regeringsvorming, is het al van 2018 geleden dat er nog een volwaardige federale begroting werd opgesteld. Al die tijd reed ons land op een regime van voorlopige twaalfden. Dat beperkte de manoeuvreerruimte om de begroting bij te sturen. En intussen kwam er dus de coronacrisis bij.

Om de begroting te saneren, sprak de Vivaldi-coalitie een vaste inspanning af van 0,2 procent van het bbp die in 2021 start. Daar komt tot het einde van de legislatuur in 2024 elk jaar 0,2 procent bij. Daarnaast is er een variabele inspanning van opnieuw 0,2 procent volgens hetzelfde ritme, indien de economische groei dat toelaat. Maar die start pas in 2022.

Entiteit I

Volgens het meerjarenkader dat staatssecretaris De Bleeker woensdag voorstelde, zou het tekort voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) 25 miljard euro bedragen. Dat zou de jaren nadien afnemen tot 20,5 miljard euro in 2022, 18,4 miljard euro in 2023 en 17,4 miljard euro in 2024.

Het Monitoringcomité - een groep ambtenaren die de begroting tegen het licht houdt - had in oktober het tekort voor Entiteit I geraamd op 24,538 miljard euro of 5,14 procent van het bbp. Dat was echter nog zonder maatregelen van de nieuwe regering gerekend.

‘Inspanningen’

Die houden onder meer 952 miljoen euro in onder de noemer 'inspanningen'. Die slaan bijvoorbeeld op inkomsten uit de lineaire besparingen bij de overheid, het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad, de omzetting van de Europese richtlijn over de e-commerce, het antitabaksbeleid, de fraudebestrijding en de inkomsten uit het beleid rond farmaceutische specialiteiten.

Het nieuw beleid gaat richting 2 miljard euro. Dat valt uiteen in 757 miljoen euro aan bijkomende middelen (voor de versterking van justitie, een coronaprovisie, het terugkeerbeleid, het sociaal tarief voor elektriciteit, enzovoort), 454 miljoen euro voor fiscale maatregelen (verhoogde investeringsaftrek, gezinsfiscaliteit) en 711 miljoen euro voor sociale maatregelen (de verhoging van de minimumpensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen).

In 2024 is sprake van 3,2 miljard euro aan nieuw beleid.

Transformatiefonds

In het kader van het herstelbeleid voorzien de begroting ook in een Transformatiefonds, dat cruciale ondernemingen moet ondersteunen en verankeren. Daarvoor wordt volgend jaar 500 miljoen euro gereserveerd.